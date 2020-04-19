Жители Идлиба возвращаются домой

С момента вступления в силу турецко-российских соглашений по режиму прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации (6 марта), в свои дома вернулись 119 583 жителей населенных пунктов северо-запада Сирии.

Как сообщил агентству «Анадолу» глава одного из сирийских НПО Мухаммед Халладж, в целом в свои дома в зоне деэскалации после перемирия вернулись 21,5 тысяч сирийских семей.

Однако сотни тысяч людей не доверяют режиму Асада, предпочитая оставаться в лагерях беженцев у турецкой границы, отметил он.

Халладж призвал НПО оказать помощь вернувшимся в свои дома сирийцам, а гражданских лиц – проявить осторожность, поскольку освобожденные районы могут быть заминированы.

Пока сохраняется перемирие и не бомбят самолеты число возвратившихся в свои дома все же будет расти, считает он.