Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский рассказал РИА «Новости», что признание т.н. «ЛНР» и «ДНР» не принесет пользы русским на Украине.

«Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине», — объяснил свою позицию глава партии.

По его словам, если обращение КПРФ будет принято, то это спровоцирует новые западные санкции. Поэтому, считает Жириновский, нужно «ударить так, чтобы все запомнили».

«Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России», — заявил Жириновский.

Депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым ранее внесли в Государственную думу проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать т.н. ДНР и ЛНР. (gazeta.ru)