УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил Владимир Быстров со ссылкой на Андрея Аршавина.

В результате жеребьевки, в которой принимал участие Аршавин, сформировались пары, в числе которых оказалась «Вильярреал» — »Манчестер Юнайтед». Дело в том, что эти клубы уже встречались на групповом этапе и не смогут сыграть между собой в 1/8. После этого «Вильярреалу» попался «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» выпал «Пари Сен-Жермен».

Мадридский «Атлетико», соперником которого оказалась «Бавария», подал протест на результаты жеребьевки из-за отсутствия «Манчестер Юнайтед» в корзине потенциальных соперников по ошибке организаторов.

Повторная жеребьевка состоится в 18:00.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов изначально сформировались таким образом:

«Аякс» — «Интер»

«Бавария» — «Атлетико»

«Ливерпуль» — «Зальцбург»

«Лилль» — «Челси»

«Манчестер Сити» — «Вильярреал»

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»

«Реал» — «Бенфика»

«Ювентус» — «Спортинг»