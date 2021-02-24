Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Как передает РИА Новости, об этом агентству Франс Пресс сообщили источники, близкие к делу.

Истицей по этому делу выступает молодая актриса. Она обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.

Следствие было прекращено в июне 2019-го, власти не обнаружили состава преступления. Сам артист опровергал обвинения со стороны девушки.

В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. Затем, в октябре прошлого года, сообщалось о том, что судебный следователь возобновил расследование.