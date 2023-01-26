Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной Кларой Чиа Марти, из-за которой он расстался с Шакирой. Соответствующим снимком он поделился с подписчиками в Instagram.

На опубликованном кадре 35-летний Жерар Пике и 23-летняя Клара Чиа Марти сидят за столом. Футболист нежно прижался к своей девушке, пока та делала селфи, оба улыбались, глядя в камеру.

Первое общее фото Пике и Чиа Марти вызвало ажиотаж. Однако те, кто восхитился парой, были в меньшинстве. В основном футболисту припоминали измену Шакире. «Никто не сравнится с Шакирой», «Купи ей еще варенья», «Очевидно, что он просто хочет похвастаться своим Twingo», — писали пользователи социальной сети.

В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Причиной для разрыва стали измены футболиста со студенткой Кларой Чиа Марти. В своей новой песне Шакира заявила, что «стоит двух 22-летних», и пожелала Жерару Пике, который «променял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio», отныне тренировать не только мышцы, но и мозги. (gazeta.ru)