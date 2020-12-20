Жерар Пике: «Барса» переживает очень трудный момент»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о недавних неудачах команды.

«Барселона» переживает очень трудный момент, нам нужен лидер и единство. Кто бы ни стал президентом, помогите ему. От лица команды я надеюсь на помощь новому президенту со стороны болельщиков.

Из кантеры выходят очень хорошие люди. Тренер вселяет уверенность в этих игроков. Наши ощущения сейчас лучше, чем результаты», – сказал Пике.

«Барселона» занимает текущее 5-е место в турнирной таблице чемпионата и отстает от лидирующего «Атлетико» на 8 очков, проведя на матч больше.

В следующем туре команда Роналда Кумана встретится с «Вальядолидом». (sports.ru)