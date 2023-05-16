Жену бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера Со Ен Шрёдер-Ким уволили из компании NRW.Global Business после того, как она вместе с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве 9 мая в честь отмечаемого в России Дня Победы. Об этом сообщает «Немецкая волна».

16 мая, компания NRW.Global Business, где работала Шрёдер-Ким, заявила, что прекращает с ней трудовые отношения.

«Шрёдер-Ким немедленно освобождена от должности, её трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления», — сообщила пресс-секретарь земельного министра экономики Северного Рейна — Вестфалии Мона Нойбаур.

Шрёдер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Ранее компания неоднократно указывала , что её представители «не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, в отношении захватнической войны России против Украины». (svoboda.org)