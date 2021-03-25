Женщина-трансгендер стала помощником главы минздрава США

В США кандидатура женщины-трансгендера Рейчел Левин была утверждена на должность помощника главы министерства здравоохранения США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое решение было принято американским сенатом по итогам голосования.

Левин стала первым трансгендером, которая заняла такой высокий пост.

Она сделала операцию по смене пола в 2011 года. До этого она определяла себя в качестве мужчины, имела жену и двоих детей. В 2013 году Левин приняла решение о разводе.

Ранее президент США Джо Байден выдвинул трансгендера на пост в администрации.