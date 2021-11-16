Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая 10 ноября 2021 года на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, назвал беспочвенной информацию о повышении госпошлин на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

«Госпошлины не повышены. Повышения государственных пошлин, которое могло бы сказаться на ценах на продукты питания, нет. Это беспочвенные выдумки» (https://report.az/ru/milli-mejlis/ministr-gosposhliny-na-selskohozyajstvennuyu-i-prodovolstvennuyu-produkciyu-ne-povyshalis/).

Экономист, эксперт по аграрным вопросам Вахид Магеррамли опроверг заявление министра. По его словам, иной раз госчиновники выступают с заявлениями, различными умозаключениями, не ознакомившись с документами.

«К сожалению, Самиру Шарифову неизвестно, что в представленном на рассмотрение Милли Меджлиса проекте закона «О государственной пошлине», в числе прочего, предусматривается введение пошлин на сельскохозяйственную продукцию. Речь идет о выдаче акта экспертизы, подтверждающей соответствие животных, продукции и сырья животного происхождения, а также клеймения туш животных, ветеринарным требованиям», — сказал эксперт.

По словам Вахида Магррамли, согласно данному закону, получение акта экспертизы для туш крупнорогатого скота обходится в 5 манатов, «Для экспертизы туш мелкого рогатого скота и свиней продавцам мяса приходится платить 4 маната. Для экспертиз одной партии готовой мясной продукции от них требуют 5 манатов. А экспертиза одной партии молока и молочных продуктов обходится фермерам в 1 манат 60 гяпиков», — сказал Вахид Магеррамли.

По мнению Магеррамли, введения этих пошлин вполне достаточно, чтобы подхлестнуть рост цен на продовольствие. (https://turan.az/ext/srch/2021/free/Chetin_sual/ru/9421.htm/1636878553_DMwsKo3y).

Между тем хотим напомнить, что Закон «О государственной пошлине» в Азербайджане был принят 4 декабря 2001 года, в этом законе ничего не говорится о введении пошлин на экспертизу мясных и молочных продуктов, однако в настоящее время Милли Меджлис в первом чтении рассматривает внесение изменений в закон.

Как сообщил # мясник из Шеки Алескер Мамедли, сегодня на шекинском рынке килограмм баранины стоит 12 – 13 манатов. «Стоимость килограмма говядины составляет 9-10 манатов. Килограмм бройлерной курицы продается за 6-7 манатов. А домашняя птица стоит 10 – 12 манатов. Считаю, что увеличение пошлин обязательно подстегнет цены на мясо», — сказал нам мясник.

С ним согласен мясник из бакинской компании Qəssab Meat Boutique Ильгар Рамазанов. «Нам очень дорого обходится проведение экспертизы. Нам приходится не только выплачивать пошлины, но и нести большие транспортные расходы. Ведь животных еще нужно доставить на экспертизу», — сказал нам Ильгар Рамазанов.

Нам также удалось переговорить с фермером из Шамкирского района Шохратом Мамедовым. «Нам приходится возить свое молоко для проверки в Региональную лабораторию Научно–исследовательского института по животноводству, расположенную на территории Гейгельского района. Проверка проводится бесплатно. Если молоко окажется недоброкачественным, то животное, которое дает это молоко, у вас просто отнимут, без выплаты компенсации. Естественно, в случае введения госпошлин на экспертизу нам придется увеличить стоимость нашей продукции», — сказал Шохрат Мамедов.

Нам удалось переговорить и с директором Научно-исследовательского института по животноводству Махиром Гаджиевым. «Мы проводим экспертизу бесплатно. Но если будут введены госпошлины на экспертизу, то нам придется перейти на платную систему», — сказал директор института.

Мы также решили выяснить и позицию Агентства продовольственной безопасности. Как сообщил нам глава пресс-службы агентства Мансур Пириев, ему ничего не известно о предстоящем введении новых государственных пошлин на экспертизу мясной продукции. «Наши лаборатории, расположенные в пунктах по забою скота, и так брали госпошлину за экспертизу мясной продукции», — сказал глава пресс- службы.

Таким образом, согласно высказываниям экспертов, фермеров и предпринимателей, введение новых пошлин обязательно приведет к повышению цен на продукты питания.

А потому, наверное, депутатам стоит прислушаться к их мнению, и отказаться от внесения поправок в закон «О государственной пошлине».

Хотя, депутаты вряд ли пойдут на это. Ведь, как неоднократно заявляли сами члены Милли Меджлиса, «уровню жизни простого народа в Азербайджане могут позавидовать граждане самых богатых стран Европы».