В то время, как в Азербайджане проходит VIII Глобальный Бакинский форума, участвуют в котором представители высокого уровня из более 40 стран мира, а это бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости, в Армении готовятся к старту мероприятия под названием «национальное сопротивление».

По крайней мере, так все это действо назвали в своем обращении представители оппозиционного блока «Армения», который призвал граждан собраться на Площади Свободы 8 ноября в 18:00 на митинг. «Уважаемый гражданин, это митинг достоинства и организации сопротивления. Приходи на Площадь Свободы и своим участием покажи, что отвергаешь отуречивание Армении, изгнание армян из Карабаха, казнокрадство со стороны действующей власти и очередное поражение нашей страны», — отмечается в обращении блока «Армения».

Это, напомню, блок, во главе которого стоит бывший карабахский сепаратист, второй президент РА Роберт Кочарян. На состоявшихся в апреле внеочередных парламентских выборах блок «Армения» уступил правящей партии. И это несмотря на, то, что тогда воспоминания о поражении РА в 44-дневной войне были более свежими. На том, собственно, и пыталась построить всю свою предвыборную платформу вся армянская оппозиция.

Она активно использовала кучу подручных СМИ для громких обвинений в адрес премьер-министра РА в национальном предательстве. А на митингах оппозиции часто можно услышать слово «капитулянт» и словосочетание «турецкий агент» применительно к Николу Пашиняну. И что в итоге? Эта тактика оказалась провальной. Нежелание граждан РА видеть возвращение к власти «бывших» оказалось сильнее разочарования в связи с поражением в 44-дневной войне.

Так что, есть все основания предполагать, что и на сей раз «гора родит мышь». То есть, ни к чему путному все эти «митинги достоинства», как элемент «национального сопротивления», не приведут. Поезд уже ушел. Другое дело, что действующая армянская власть, учитывая откровенно криминальный, бандитский характер своих оппонентов, вынуждена делать крайне аккуратные заявления.

«Процесс разблокировки региона не может происходить за счет безопасности, суверенитета и жизненных интересов Армении», об этом на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год заявил 4 ноября заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян.

По его словам, одно из приоритетных направлений внешней политики Армении – установление мира и стабильности в регионе. «Деблокада региона также является основой для создания атмосферы мирного и взаимовыгодного сосуществования. С этой точки зрения важна реализация положений трехстороннего заявления от 11 января 2021 года. Эффективная реализация процесса разблокировки в регионе возможна только в том случае, если все участники проявят конструктивную позицию и предпримут практические шаги. В то же время следует подчеркнуть, что этот процесс не может происходить в ущерб безопасности, суверенитета и жизненно важных интересов Армении», — заверил замминистра.

То есть, на первый план выдвигается идея соблюдения национальных интересов РА, но при этом как бы особого сопротивления реализации планам по разблокировке региона у официального Еревана уже нет. И вот уже один из наиболее трезвомыслящих армянских политологов, директор Института Кавказа Александр Искандарян утверждает, что вопрос Зангезурского коридора почти решен. По его словам, неважно, состоится ли встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 8, 9 или 10 ноября. Важно, что встреча рано или поздно состоится, а вопрос коридора будет обсуждаться, будет подписываться какой-то договор. «Он может называться заявлением, как угодно, но что этот процесс идет, вне всякого сомнения. Проблема обсуждается, она обсуждается чрезвычайно активно, она, в общем, грубо говоря, решена более или менее понятно — будет открываться. В каком варианте, при каких технических условиях, каким образом — это все является предметом обсуждения», — сказал Искандарян.

Политолог считает, что азербайджанцы это будут называть коридор, армяне как-то по-другому — путь, дорога, тропинка, я не знаю, открытие коммуникаций. «То, о чем идет речь, с гигантской вероятностью будет, я думаю, что базовые проблемы уже все решены. Давление, которое на Армению оказывается в этом смысле, очень серьезное и консолидированное, с разных сторон», — констатировал он. И в этих условиях, все эти потуги армянской оппозиции воспрепятствовать неизбежному, выглядят нелепо и жалко.