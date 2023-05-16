С 8 по 14 мая ни одно судно в пределах «зерновой инициативы» не прошло инспекцию на вход и ни одно судно не зарегистрировано для осмотра на вход.

Как сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), кроме этого, 60 судов находятся в ожидании осмотра. Соответственно, сейчас в морских портах грузятся только суда, которые зашли раньше и в ближайшие дни они закончатся.

В ассоциации подчеркнули, что таким образом россияне практически остановили возможность дальнейшего экспорта украинской агропродукции морским путем.

По подсчетам УКАБ, с 8 по 14 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 550,3 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 36% больше отгрузок по этому каналу, чем неделю назад. Вместе с тем количество кораблей, которые были загружены за эту неделю, составляло 13 единиц, что на 2 судна больше предыдущей недели.

«Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее. Такие объемы, к сожалению, остаются одними среди самых низких показателей этого года», – говорится в сообщении.

По данным Ассоциации, наибольшие объемы экспорта в течение 41-й недели работы «зернового коридора» составляли: кукуруза (50% экспорта за этот период); пшеница (28%); ячмень (13%).

Украинская продукция направилась в страны Азии (Китай, Бангладеш и Турция), Африки (Египет, Судан) и Европы (Испания).

Всего с начала работы «зернового коридора», согласно расчетам УКАБ, с 1 августа 2022 года по 14 мая 2023 года удалось экспортировать 30,2 млн тонн продукции АПК нашим иностранным партнерам. (УНИАН)