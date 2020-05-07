Зеленский все-таки назначил Саакашвили главным реформатором

Украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

Как передает РИА Новости, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Саакашвили Михаила Николозовича гловой исполнительного комитета реформ (по согласию); Ольшанского Александра Яковлевича заместителем председателя исполнительного комитета реформ (по согласию)», — говорится в тексте указа.

Также Зеленский поздравил Саакашвили с назначением на должность. «Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — цитирует президента пресс-служба.

Документом вносятся изменения в указы главы государства по единой государственной политике реформ на Украине, обеспечению деятельности национального совета реформ и исполнительного комитета реформ и положение о национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.