Президент Украины Владимир Зеленский вручил госсекретарю США Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого третьей степени. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Офис президента Украины.

«Во время встречи президент вручил Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого III степени, которым он награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Указ о награждении Блинкена был подписан 29 августа. Кроме госсекретаря США наград удостоились премьер-министр Италии Марио Драги и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский также наградил американских актеров Бена Стиллера и Джессику Честейн орденом «За заслуги» ІІІ степени и орденом княгини Ольги ІІІ степени соответственно.

Государственных наград также удостоились: бывший посол США в России Майкл Макфол, ведущий телеканала CNN Фарид Захария, президент Европейского Совета Шарль Мишель, генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар.

В тексте указа говорится, что указанные лица награждаются «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире».