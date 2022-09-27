Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совбезе ООН и исключить из всех международных организаций.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-обращения к участникам заседания Совета Безопасности ООН.

Зеленский сначала назвал пять фактов нарушения Россией международного правопорядка и права.

«Первое – Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской атомной станции и прекращению любых враждебных действий против любых атомных объектов Украины. Этот факт в очередной раз доказывает, что Россия сознательно удерживает мир на грани радиационной катастрофы», — подчеркнул глава государства.

«Второе — это ядерный шантаж. Угрозы применения ядерного оружия стали постоянным нарративом российских чиновников и пропагандистов. Это доказывает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием, поскольку не способна гарантировать безопасность мира даже от угроз применения ядерного оружия», — отметил президент.

«Третье — на прошлой неделе я представил на Генассамблее ООН украинскую формулу мира. Ответом России на этот реальный путь к миру стало объявление мобилизации. ​Причем Россия сознательно фокусирует мобилизацию на коренных народах тех территорий, которые она контролирует. А это не только территории Кавказа или Сибири, где делается все, чтобы мобилизовать как можно больше мужчин именно коренных народов. Это также и Крым, который Россия захватила в 2014 году», — подчеркнул Зеленский.

​Как отметил президент, среди всех этнических групп Крыма, именно на мужчин коренного народа крымских татар было расписано больше российских мобилизационных повесток – в пропорции к общей численности.

​»Это откровенно геноцидная политика!» — подчеркнул Зеленский.

«Четвертый пункт – на глазах у всего мира Россия проводит откровенный фарс под названием «референдум» на оккупированной территории Украины. Под дулами автоматов людей заставляют заполнять какие-то бумажки — для телекартинки. Цифры якобы результатов псевдореферендума были нарисованы заранее. Как и заранее проведенная принудительная паспортизация населения оккупированных территорий. Для чего? Ответ в следующем пункте», — сказал Зеленский.

​»Пятое — аннексия захваченных территорий. Наиболее грубое нарушение Устава ООН», — подчеркнул президент.

​Он отметил, что речь идет о попытке России украсть территорию другого государства и стереть нормы международного права. «И это очень циничная попытка принудить мужчин на оккупированной территории Украины к мобилизации в российскую армию, чтобы бросить их воевать против своей же родины!» — отметил президент.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что есть только один путь, чтобы все это остановить.

​»Первое – полная изоляция России в ответ на все то, что она делает», — заявил он.

​Как подчеркнул президент, «не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир в шаге от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами».

«Россия должна быть исключена из всех международных организаций. Если такое исключение затруднено процедурно, ее участие должно быть приостановлено», — добавил он.

«Второе — нужны новые и жесткие глобальные санкции против России. Любые аннексии в современном мире – это преступление против всех государств одновременно, которые считают жизненно важной для себя нерушимость границ», — добавил Зеленский.

​»Третье – любые российские преступные действия ничего не меняют для нас. Мы не поддаемся шантажу террористов. Именно в Украине и именно в этой войне защищается не только наша независимость, не только право на жизнь для нашего народа, но и международное право как таковое», — заявил глава государства.

Также он сказал, что Украина должна получить всю необходимую военную и финансовую помощь, чтобы агрессор проиграл.

​»Четвертое — Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности. Поскольку независимость именно нашего государства имеет такое принципиальное значение для многих элементов глобальной безопасности, миру нужна и соответствующая архитектура безопасности», — подчеркнул президент.

«И пятое — я хочу, чтобы все это понимали. Признание Россией этих псевдореферендумов как будто нормальных, реализация так называемого «крымского сценария» и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России – не о чем говорить. ​Аннексия — это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества. ​Именно такой четкий сигнал сейчас нужен от каждого государства мира. ​Верю в вашу способность действовать!» — подытожил глава государства. (УНИАН)