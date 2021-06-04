Отношения России и Запада продолжают в целом ухудшаться. В Москве крайне раздражены натовскими учениями, которые проходят в несколько этапов с юга на север.

В Румынии завершились учения НАТО Noble Jump — ключевая часть масштабных маневров под названием Steadfast Defender 2021. Цель — отработка скоростной переброски войск альянса и их координации в случае внешней агрессии. Согласно сценарию, наиболее боеспособное и оперативное подразделение НАТО, созданное после начала войны на Украине, должно было отразить вторжение оккупационных сил. Ключевая роль досталась Турции.

К досаде московских военных и дипломатов в 2021 году именно эта страна возглавляет Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО — Very high readiness Joint Task Force, VJTF.

Главным элементом VJTF стала 66-я мотопехотная бригада турецких вооруженных сил. Как сообщил ее командир полковник Эрдоган Кочоглу, в маневрах задействованы 2,2 тыс. его подчиненных и 150 единиц техники, притом что всего участвует около 4 тыс. человек и 394 единицы техники.

Следующие учения Sea Breeze вызвали в Москве просто истерику. Эти многонациональные военно-морские учения проводятся в Украине с 1997 года в рамках меморандума «О взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между Украиной и США.

В период с 28 июня по 10 июля в учениях примут участие около 4 тыс. военных Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и Латвии. В них задействуют 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники

Ничего экстраординарного в учениях нет. Они плановые и проводятся регулярно уже 24 года. Что же так озаботило российских генералов на этот раз. В прошлом они выражали ритуальную озабоченность и этим ограничивались. Оказывается проблема в расширяющемся сотрудничестве стран Альянса с Украиной в военной сфере. И, конечно, оружие.

Как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, «Под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях».

Как-то странно это слышать. И даже нет логики в заявлениях московских представителей. Попутно отметим, что российская страшилка о так называемых националистических формированиях относится к области пропаганды. Таких подразделений в украинской армии нет. Их вообще нет в Украине. Тем не менее, эту жвачку снова вытаскивают на свет.

Если сосредотачиваются войска вблизи украинских границ, то в Москве надувают щеки и кричат, что на своей суверенной территории, куда хотим войска туда и направляем и никто нам не указ. Вот если такое же делает Украина, то в Москве кричат об угрозе. К тому же Кремль неоднократно заявлял, что оккупированные части Донбасса все-таки Украина, так в чем же дело. Почему вам можно на своей территории делать все, а соседям на своей нет.

Теперь об оружии. Украина — суверенное государство, что формально признает и Кремль, то вправе покупать товары, в том числе и оружие. Почему этот очевидный факт вообще кого-то касается. В том числе, если оно будет оставлено после учений партнерами Киева. Хотя это очередной вымысел российских генералов и дипломатов. Никто оружие и оборудование после учений не оставляет. Причины организационные, но есть и политические.

Вообще сплошной поток оружия, вроде бы направляемый западными странами, в первую очередь членами Альянса, в Украину выдумка российской пропаганды. Поставки, несомненно, есть, но совсем не в таком количестве как хотели бы в Киеве.

Об этом, в частности, говорил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Оно вышло под заголовком «Германия могла бы оказать нам военную помощь». Это часть ответа. Полная фраза звучит так. «Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать».

Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский перечислил в чем заинтересована Украина. «Есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника – много всего. Германия — мощная в этом направлении. Германия — также одна из передовых стран в автомобилестроении. А еще у Германии есть геополитическая оружие, и это как раз вопрос о Евросоюзе. Если мы возвращаемся к НАТО — это одна из стран, которая имеет решающее слово в этом направлении. И третий вопрос — «Северный поток – 2», в котором у Германии также решающее слово. Потому что иногда можно сделать нечто гораздо большее, и это — в руках Германии».

Вот и получается, что совсем не так просто Украине получить необходимое ей оборонительное, подчеркнем это, оружие. Конечно, в Москве очень хотят воевать со слабым и фактически безоружным противником. Так проще у соседей захватывать их территории, а потом объявлять их исконно русскими. Если же соседи стараются обзавестись современным оружием, то это вызывает в Москве истерику и требования к соответствующим государствам. Мы уже писали (https://zerkalo.az/u-rossii-s-turtsiej-snova-problemy/), что министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально требовал от Турции «перестать подпитывать милитаристские настроения Киева». Другими словами прекратить с Украиной военно-техническое сотрудничество. В Анкаре такой демарш проигнорировали, но в Москве не успокоились.

Вопрос поставок оружия Украине неоднозначно воспринимается и обсуждается в Германии.

Министр иностранных дел Хайко Маас в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского сказал, что Германия не планирует поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в нормандском формате. «Конфликт может быть разрешен только политическим путем… Поставки оружия этому не помогают». По его словам, Германия не отрицает права Украины на самооборону и Киев может полагаться на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности страны, но только в рамках политического процесса урегулирования. Маас в очередной раз сказал, что Германия не поставляет оружие в зоны конфликта, и нет оснований отступать от этого правила.

Обозреватель FAZ Бертольд Колер с некоторой иронией отметил, что «Нет, Берлин по-прежнему не будет поставлять оружие Украине. Ответ министра иностранных дел Германии на просьбу украинского президента, высказанную в интервью FAZ, был предсказуем, как гром после молнии. Уже навязшее в зубах обоснование этого — «конфликт» между Украиной и Россией может быть разрешен не военным путем, а только политическим, — звучит для Москвы как беспомощное заклинание. Ведь там хорошо знают, что это — не более чем завуалированное чувство страха. За этой фразой скрывается опасение, что Кремль еще больше уверится в своем убеждении: поставленных целей можно достичь с помощью оружия».

Один из сопредседателей партии «Зеленых» Роберт Хабек высказался за начало поставок оружия Украине для отражения российской агрессии. «В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, стоит пересмотреть принципиальное «нет» Германии (поставкам вооружений в зоны конфликтов. — Авт.)», Значительная часть его партии разделяет такую точку зрения. Хотя не все. Кандидат партии в канцлеры Анналена Бербок также против поставок оружия Украине, хотя настаивает на усилении дипломатической поддержки Киева и давлении на Москву.

В преддверии саммита Байден-Путин украинская дипломатия проявляет активность с целью расширения коалиции европейских стран в поддержку Украины. Дело идет к тому, что уже осенью в Германии будет новое правительство, в котором серьезное влияние будут иметь зеленые. В Киеве очень надеются на изменение достаточно сдержанной и осторожной позиции Берлина в отношении российской агрессии. И касается это не только Украины, но также Молдовы, а в будущем и Грузии.

Похоже, что упреки украинского президента в адрес Германии рассчитаны на другую политическую обстановку, которая сложится к концу года.