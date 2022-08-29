Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции «Шельфы северных морей».

«Украина может стать – и, я в это верю, — станет одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете не допустить больше таких ценовых кризисов», — сказал он.

Так, по словам Зеленского, Украина имеет уникальную систему газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров вблизи с границей Европейского Союза. Европейцы могут ими пользоваться.

«Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично — используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодня, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов. Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим вас хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина также имеет значительные залежи природного газа. По словам президента, украинские месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как и месторождения Норвегии.

«Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине. Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны», — продолжил Зеленский.

Он отметил, что Украина готовится увеличить экспорт электричества странам Евросоюза.

«Несмотря на войну, во время войны мы обеспечиваем этот экспорт, и наше электричество значительно дешевле, чем сейчас есть на рынке. Мы реально можем помочь преодолеть кризис стоимости жизни в соседних с нами странах ЕС», — подчеркнул президент.

Также он призвал инвестировать в производство «зеленой» энергии и «зеленого» водорода в Украине.

«Наше государство – одна из лучших локаций для обеспечения всей Европы «зеленой» энергией и «зеленым» водородом. У нас есть все для этого – достаточно площадей, хороший ветер, хорошее солнце, а также готовая энергетическая логистика – это мощные линии электропередачи, это газопроводы, которые могут быть использованы для водорода – конечно, после соответствующей модернизации», — добавил Зеленский.

«Независимость Европы от России, в частности в энергетике, имеет фундаментальное значение для всех европейцев. И мы не впервые говорим, что вместе с Украиной Европа способна сделать гораздо больше, чем с Россией», — подчеркнул президент. (УНИАН)