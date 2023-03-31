Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что намерение России развернуть ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о неудачной встрече российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие представители 47 государств и организаций.

«Первое: необходимо было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла. Второе: это еще раз подчеркивает то, что надо показывать какие-то политические шаги или «победы» президенту России, но он на поле боя не смог это сделать», — заявил Зеленский.

В то же время он добавил, что теперь совершенно понятно, чем закончится кровавая война, начатая Россией.

«Вопрос в том, что он (Путин) не жалеет наших людей и убивает их. Но он и не считает своих людей. Но это уже дела Российской Федерации», — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский считает, что заявления о размещении российского ядерного оружия в Беларуси свидетельствуют о полной потере какой-либо субъектности президентом Александром Лукашенко.

«Я думаю, что он больше не решает, какое оружие находится на его территории», — сказал Зеленский.