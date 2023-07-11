Основным приоритетом Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе является обеспечение обороны для страны.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

«Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе… Наша оборона — первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов — больше защиты жизни для всей Украины», — сообщил президент.

Зеленский заявил, что после саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты.

К тому же Зеленский сообщил, что завтра состоятся двусторонние встречи. В частности с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

«Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина — НАТО», — сообщил президент.