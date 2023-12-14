Западная пресса полна материалов о том, что война в Украине зашла в тупик, так как ни одна из сторон не имеет решающего преимущества. По мнению некоторых экспертов, у России практически неограниченные ресурсы и поэтому в войне на истощение у нее очевидное преимущество.

На первый взгляд у такого подхода и подобных выводов есть некоторые основания. В частности, мобилизационный ресурс у России очевидно намного больший, она продолжает получать значительные доходы от продажи энергоресурсов, ее оборонный комплекс выпускает больше продукции и т.д.

Если без анализа читать некоторые западные издания, эффективность санкций вызывает большие сомнения, во-первых, к ним не присоединился Китай и он поставляет в Россию продукцию двойного назначения и, во-вторых, найдены способы обхода санкций через страны Центральной Азии, Грузию, Армению и др. Да что говорить, если финские и ряд других западных фирм поставляли в Россию подсанкционную продукцию.

Если рассматривать только военный аспект, то действительно существенных изменений линии фронта пока не фиксируется. Российские войска пытаются наступать по пяти направлениям, но без особых успехов. Наибольшие усилия они прилагают в направлении Авдеевки и Марьенки.

Оба населенных пункта, от них практически ничего не осталось, и гражданского населения в них нет, находятся очень близко от Донецка. Фактически являются его пригородами. Российскому командованию очень хочется отодвинуть от важнейшего города Донбасса украинские войска и вообще как-то выполнить задачу полной оккупации Донбасса. Пока с этим ничего не получается.

У наступления на Донбассе есть и политическая составляющая. Путину очень нужны победы, желательно громкие. Началась избирательная кампания, а подведомственному народу предъявить особо и нечего. Вот и продолжаются так называемые мясные штурмы, когда подразделения российской пехоты пытаются наступать без поддержки бронетехники и при несколько беспорядочном артиллерийском огне.

Отсюда продвижение, если оно есть, измеряется в лучшем случае сотней метров при настолько больших потерях, что об этом буквально скулят z-каналы.

Для ВСУ ситуация тоже достаточно сложная. Из-за недостаточных поставок западной военной техники, боеприпасов и фактическое отсутствие у ВСУ военной авиации, летнее наступление не достигло поставленных целей. Удалось в нескольких местах продвинуться в Запорожской области, высадить десанты на левом берегу Днепра в Херсонской области и тем самым решить некоторые тактические задачи. В дальнейшем они могут дать оперативные результаты, но об этом говорить пока рано.

Поставки западной военной техники и боеприпасов из США находятся в неопределенном положении. Их финансирование практически исчерпано, а новое не утверждено конгрессом из-за разногласий между республиканцами и демократами по внутренним вопросам, в частности, по строительству стены на границе с Мексикой и проблем с потоком нелегальной эмиграции.

При этом украинскую делегацию в конгрессе на самом высоком уровне заверили, что по вопросу помощи Украине достигнут консенсус, и она будет утверждена после партийного компромисса по внутренним вопросам. Другими словами, помощь поступит, но на войне фактор времени является очень важным.

Вторая очень большая проблема состоит в медленном разворачивании западного военно-промышленного комплекса. Сейчас идет наращивание его возможностей, но требуется новое строительство, современное оборудование и восстановление цепочек поставок комплектующих. На это накладывается переход западных армий на новое вооружение, призванное заменить уже существующее. Есть и другие проблемы, в том числе бюрократические, замедляющие поступлений столь необходимой военной помощи Украине.

В таких условиях командование ВСУ приняло решение о переходе к так называемой активной обороне. Смысл состоит в том, что в ближайшее время не будут предприниматься масштабные наступательные операции по всей линии фронта. Это оборона, а ее активная составляющая состоит в том, что на некоторых участках будут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, то есть решается ограниченные во времени и пространстве задачи. Так происходит, в частности, под Авдеевкой.

Сейчас ВСУ стойкой обороной должны максимально обескровить российские войска в живой силе и технике. С учетом того, что перед российским наступлением стоят не столько военные, сколько политические цели следует ожидать дальнейшего его развертывания и усиления. Никакие потери Кремль не останавливают, российскому руководству вообще они безразличны.

С учетом складывающихся политических реалий российское наступление будет происходить до марта-апреля будущего года, по крайней мере, до так называемых выборов президента России. Их итог предрешен и уже известен, но какую ни какую демократическую декорацию соблюдать приходится.

С другой стороны, в Москве прекрасно понимают, что окно возможностей для наступления ограничено именно таким периодом, так как примерно в марте-апреле будущего года поток западной помощи станет достаточно ощутимым и на фронте появится украинская авиация на переданных американских F-16 и шведских Gripen.

Об этом писал командующий ВСУ генерал Валерий Залужный в своей колонке в британском издании The Economist. Украинские командиры очень аккуратно оценивают возможности наступления с точки зрения минимизации потерь. Особенно в личном составе.

Преодолеть очевидное и постоянное российское превосходство в живой силе и частично в технике можно только с использованием более продвинутых технологий и оборудования. Западное оружие оказалось более совершенным практически во всех отношениях по сравнению с российским. Тем более, что из-за огромных потерь в технике российское командование вынуждено использовать старые и давно списанные образцы вооружений. Пока не используют танки Т-34, но только по причине их наличия только в музеях и на памятниках. Отметим, что боеприпасы, в частности, снаряды, поставленные из Северной Кореи, оказались крайне низкого качества. Они либо не взрываются вообще, либо летят в произвольном направлении, либо взрываются в стволах орудий. В результате есть убитые и раненные российские военные.

К апрелю-маю будущего года начнут проявляться экономические, финансовые и промышленные проблемы России. Так или иначе, но на Западе стали вплотную заниматься эффективностью уже введенных и предполагаемых санкций. Включение в американский санкционный список нескольких танкеров и компаний, перевозящих российские нефтепродукты, уже привело к падению их экспорта во второй половине ноября и в декабре на 25%.

Процесс идет по нарастающей, появились сведения, что возникли сложности с фрахтом танкеров на январь и февраль будущего года. Их владельцы не хотят связываться с американским Министерством финансов и попадать в его черные списки, либо совсем отчаянные существенно поднимают стоимость фрахта. Все это приводит к падению валютных доходов российского бюджета.

Хотя Путин говорил, что Россия уже не мировая бензоколонка, но львиную долю валютных поступлений дает именно экспорт углеводородов. Причем именно нефти и ее продуктов, так как экспорт газа совсем никакой и к весне уменьшится еще сильнее. Болгария прекратит приобретение российского газа в марте будущего года.

Новый интерконнектор, соединивший газовые магистрали Болгарии и Сербии, позволит последней на 60% удовлетворить свои потребности за счет импорта азербайджанского газа и соответствующего уменьшения доли российского. Тут важен факт того, что от России отходят даже, как представлялось, дружественные государства.

В то же время импорт в Россию будет увеличиваться. Концентрация на военном производстве приводит к деградации гражданских отраслей и такую продукцию приходится замещать импортной.

Как в последние годы существования СССР в Россию возвращается дефицит. Доходит до забавного. В российских городах либо исчезают с прилавков куриные яйца, либо их цена становится просто неподъемной.

Приведем сравнение цен на эту продукцию в России и Украине. Как сообщается, в российских городах десяток яиц стоит 200-300 руб или $2,17-3,26, в Украине — 45-55 грн или $1,2-1,47 в зависимости от сорта.

В Белгороде люди с раннего утра занимают очередь на рынке, чтобы купить десяток яиц по 70 руб. Однако приезжает только одна машина, и отпускают только по 10 шт. в руки. Приходят целыми семьями, чтобы купить больше яиц. В Москве уже продают только по штукам.

В Украине никакого дефицита нет и импорт продуктов питания примерно на довоенном уровне. В основном высшей ценой категории. И это в воющей стране, в которой 27% лучших угодий заминировано или оккупировано, а производственная база птицеводства разрушена наполовину.

Россия разрешила импорт яиц из Турции, но на него требуется валюта и это дополнительная нагрузка на валютный баланс. Тем более, что подобные явления будут разрастаться.

И относится это не только к продуктам питания. Количество аварий с пассажирскими самолетами растет. За первую декаду текущего месяца их уже более десятка и есть все основания предполагать, что летать в России скоро будут только отчаянные смельчаки. Для такой огромной по территории страны это грозит коллапсом, так как есть регионы куда, как поется в советском шлягере, «только самолетом можно долететь».

Война — это не только сражения, но также и жизнедеятельность экономики. К тому же деньги — это кровь войны. Нет денег, нет войны. И если взглянуть с этой стороны, то у России совсем не такие хорошие перспективы в войне на истощение.

Украинская активная оборона даст возможность к весенне-летней кампании 2024 года накопить необходимые ресурсы для будущего освобождения от оккупации всей суверенной территории.

Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров. Есть такой план, в том числе, освобождения Крыма.

Россия ведет войну не жалея людей, Украина — их бережет. И это залог ее победы.