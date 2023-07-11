Президент Украины Владимир Зеленский накануне поездки на саммит НАТО в Вильнюсе выступил с серией резких заявлений в адрес стран альянса, раскритиковав их за отсутствие четкой позиции по членству Украины.

«Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что у НАТО, похоже, нет готовности ни пригласить Украину, ни сделать ее членом альянса. «Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор», — написал Зеленский.

«Неопределенность — это слабость», — подчеркнул он, добавив, что намерен «откровенно обсудить» этот вопрос на саммите.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на мероприятии в Вильнюсе, предложил отменить для Украины «План действий по членству в НАТО» (ПДЧ), который предполагает приведение политических, экономических, военных и правовых вопросов к стандартам альянса.

«Мы ясно дадим понять, что Украина станет членом альянса. Отменим ПДЧ — это будет очень сильным и позитивным сигналом Украине со стороны НАТО», — сказал Столтенберг.

Однако он не смог назвать точную формулировку по Украине, которая попадет в итоговое коммюнике саммита. Как писал накануне Bild со ссылкой на секретный документ немецкого правительства, Германия и США выступают против отмены ПДЧ для Киева. И если США готовы заменить план обещанием украинского правительства провести политические и экономические реформы, то Берлин в своей позиции непреклонен.

Киев рассчитывал, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе четко и ясно заявят о решении принять Украину в свои члены после окончания войны. (moscowtimes.ru)