Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Михаила Саакашвили и не допустить его казни.

Об этом президент написал в социальной сети Twitter.

«Просто сейчас медленно убивают гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Позорен даже сам факт, что до сих пор приходится бороться против такой попытки де-факто публичной казни человека в Европе в XXI веке!», – отметил президент.

Учитывая угрозу жизни Саакашвили, он призвал власти Грузии вспомнить свои обязательства в соответствии с европейскими нормами защиты прав человека, прекратить издевательства и освободить экс-президента.

«Украина предлагала варианты решений. Призываю мир помочь спасти жизнь Михаила и не допустить его казни», – подчеркнул Зеленский.

«Обвинения в адрес властей Грузии со стороны президента Украины Владимира Зеленского в том, что бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили пытают и хотят убить, оскорбительны». Та отреагировал на слова Зеленского министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы не говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах», — заявил Брегадзе.

Министр отметил, что грузинские власти всегда стараются воздерживаться от комментирования оценок украинских политиков из-за происходящих в Украине событий. Однако, по словам Брегадзе, безосновательные обвинения Зеленского в пытках для Грузии неприемлемы.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Политик неоднократно объявлял голодовку в тюрьме, его состояние за время ареста сильно ухудшилось. В ноябре 2022 года адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что медики выявили у экс-президента 36 заболеваний. За год заключения он похудел на 60 кг.