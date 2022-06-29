Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, призвал создать международный трибунал для осуждения России, а также исключить ее из Совбеза ООН и лишить права голоса в Генеральной Ассамблее.

Как передает ukranews.com, Зеленский заявил, что после ракетных ударов РФ по торговому центру в Кременчуге она должна быть в списке государств-террористов вместо Совбеза ООН, а сама атака — признана террористическим актом.

«Россия не имеет права оставаться в Совете безопасности ООН, участвовать в обсуждения и голосованиях по поводу войны против Украины, и должна быть лишена полномочий в Генассамблее», — сказал Президент.

Также Зеленский предложил создать трибунал для расследования военных преступлений российских войск в Украине, и предупредил об угрозе для других государств: «Следует привлечь ее к ответственности за терроризм, иначе она может перенести террористическую активность и на территорию других государств Европы и Азии. Страны Балтии, Польша, Молдова, Казахстан… Многие слышали угрозы от российских чиновников и государственных пропагандистов», — подчеркнул глава государства.