Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Брюссель на саммит Евросоюза, который пройдет 9–10 февраля. Приглашение ему отправил председатель Евросовета Шарль Мишель, сообщил представитель главы ЕС Баренд Лейтс в Twitter.

«Председатель Европейского совета пригласил президента Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите ЕС в Брюсселе», — написал Лейтс.

Он также подчеркнул, что никакой дополнительной информации об этом не будет предоставлено по соображениям безопасности. (gazeta.ru)