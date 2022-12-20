В Офисе президента изданию «ГОРДОН» сообщили, что в Бахмуте Зеленский встретился с военными, пообщался с ними и вручил награды украинским бойцам.

«Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи… Чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное – чтобы свет был внутри», – сказал президент.