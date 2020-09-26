Зеленский приехал на место крушения Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на место, где разбился военно-транспортный самолет Ан-26 и провел совещание. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, версий трагедии может быть много. «Сейчас главная версия, что у нас трагедия, погибли наши ребята», — сказал Зеленский. Он объявил субботу, 26 сентября, днем траура по погибшим

Зеленский пообещал, что семьям пострадавших выделят государственную помощь: «У меня в 12:00 с премьер-министром [Денисом Шмыгалем] будет разговор касательно помощи семьям пострадавших».

Кроме того, правоохранительные органы по поручению президента проанализируют все контракты в оборонной сфере. Все полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, будут приостановлено.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя. Государственное бюро расследований проверяет еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание воздушного судна.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек. 26 сентября объявлено в Харьковской области днем траура (lenta.ru)