Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Владимир Путин предстанет перед судом в Гааге, который в апреле выдал ордер на его арест.

«Мы все хотим видеть здесь другого Владимира. Мы хотим видеть того Владимира, который заслуживает быть осужденным за преступления. Здесь, в Гааге, столице международного права», — заявил Зеленский, выступая в штаб-квартире Международного уголовного суда (МУС) в Нидерландах.

По его словам, агрессор должен ощутить на себе «неизбежность наказания» и «всю силу справедливости». «Это наша историческая ответственность», — подчеркнул президент Украины и предложил применить опыт Нюрнбергского процесса в отношении России.

«Только один институт способен ответить на первоначальное преступление, преступление агрессии: трибунал. Не какой-то компромисс, который позволит политикам сказать, что дело якобы сделано, а настоящий, действительно настоящий, полноценный трибунал», — сказал Зеленский.

Он призвал мировое сообщество стремиться к «надежному миру», «настоящей свободе» и справедливости. По словам Зеленского, Украина добивается того, чтобы эта война стала последней в мире.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ. «Владимир Владимирович Путин, родившийся 7 октября 1952 года, президент Российской Федерации, предположительно, несет ответственность за военное преступление — незаконную депортацию населения (детей) и их перемещение с оккупированных территорий Украины на территорию РФ», — говорилось в сообщении суда. Также ордер на арест был выдан в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В Кремле заявили, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые его решения ничтожны с точки зрения права. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. (moscowtimes.ru)