В Каланчаке Херсонской области в субботу, 12 февраля, прошли тактико-специальные учения МВД Украины, за которыми наблюдал президент Владимир Зеленский. Он опубликовал фото в своем Телеграм-канале.

Президент на брифинге призвал украинцев сохранять спокойствие.

«Никого не боимся и не паникуем. Проводим обучение и держим ситуацию под контролем. Все будет Украина!», — подписал фото Зеленский.

На учениях отрабатывалось реагирование на «незаконные пересечения» пунктов пропуска и «ликвидация» вооруженных групп.