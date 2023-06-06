Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции — это сознательный теракт, который является частью геноцида России против Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил сегодня на церемонии вручения орденов «Золотая Звезда» членам семей военнослужащих, удостоенных звания Героя Украины посмертно, и госнаград представителям средств массовой информации, волонтерам и работникам АО «Укрзализныця».

Президент отметил, что подрыв россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции – это очередной сознательный и просчитанный теракт, который является частью геноцидной тактики России против Украинского государства, имеющего целью уничтожение всей Украины, ее граждан и всего украинского.

«Когда враг ведет такую агрессию, когда применяет такую геноцидную тактику, только общей силой всего нашего народа можно остановить врага. И мы обязательно остановим Россию. Мы выгоним ее с нашей земли и почтим свободой Украины память каждого и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину, память всех наших героев разных времен, которые одинаково мечтали, чтобы украинцы жили свободно», — сказал Зеленский.