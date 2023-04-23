Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Согласно закону, запрещено присваивать географическим объектам названия, «возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие» Россию. В частности, запрещено использовать названия, связанные с российскими памятными, историческими, культурными местами, датами, событиями. Также запрет распространяется на названия, связанные с российскими деятелями, которые «совершали военную агрессию против Украины и других государств» и преследовали диссидентов.

В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что он поможет «создать новую идентичность», «преодолеть имперские колониальные мифы» и «стать украинцам полноценными хозяевами на своей земле».

Народный депутат Владимир Вятрович рассказал изданию «Страна», что закон вступит в силу через три месяца после опубликования. После этого органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от «символов русского мира». (svoboda.org)