Зеленский решил ответить российскому лидеру на русском, чтобы «автор афоризма понял ответ».
«Нравится не нравится – терпи, моя красавица» – тут конечно есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» – мне кажется, что это уже перебор», – отметил он.
Что касается фразы о терпении, то Зеленский считает, что Украина очень терпелива.
«Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с дугой стороны, мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении мне кажется мудрость», – сказал он.
Контекст:
7 февраля на совместной пресс-конференции с Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил: «Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять». Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы «Красная плесень» «Чтобы гость не уходил», которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. «Звучит, как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже», – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.
Пресс-секретарь Путина Владимир Песков заявил журналистам, что убежден – «Путин не знаком с творчеством этой группы», сообщила «Медуза». Он добавил, что, по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из русского фольклора.