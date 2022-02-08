Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля на совместном брифинге с французским коллегой Эммануэлем Макроном отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о «нравится не нравится – терпи, моя красавица», передает корреспондент издания «ГОРДОН». Российский лидер так комментировал якобы невыполнение Украиной Минских соглашений.

Зеленский решил ответить российскому лидеру на русском, чтобы «автор афоризма понял ответ».

«Нравится не нравится – терпи, моя красавица» – тут конечно есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» – мне кажется, что это уже перебор», – отметил он.

Что касается фразы о терпении, то Зеленский считает, что Украина очень терпелива.

«Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с дугой стороны, мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении мне кажется мудрость», – сказал он.

Контекст:

7 февраля на совместной пресс-конференции с Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил: «Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять». Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы «Красная плесень» «Чтобы гость не уходил», которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. «Звучит, как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже», – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.

Пресс-секретарь Путина Владимир Песков заявил журналистам, что убежден – «Путин не знаком с творчеством этой группы», сообщила «Медуза». Он добавил, что, по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из русского фольклора.