Украине необходимо больше времени и дополнительная военная помощь от Запада для подготовки контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, бригады ВСУ уже готовы к наступлению, но им не хватает обещанной бронетехники, поскольку она «приходит партиями».

«С [тем, что у нас есть] мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени», — сказал украинский лидер в интервью Би-би-си.

В начале мая Зеленский заявил, что «скоро у нас будут наступательные действия». Однако, как отметил 10 мая секретарь Совета национально безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, в кабинете украинского президента до сих пор обсуждают «крайнее решение по срокам и направления» удара.

У ВСУ есть несколько вариантов контрнаступления, но все они находятся в работе, подчеркнул Данилов. «И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институций на Западе, поверьте: людей, которые на сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены», — сказал Данилов.

Грядущее контрнаступление Украины не будет последним, предупредил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, оно может закончиться неудачей и тогда ВСУ придется готовиться к еще одной наступательной операции.

«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире. Большинство людей… ждут чего-то грандиозного», — сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Washington Post. Он предупредил, что ожидания людей могут привести к «эмоциональному разочарованию».

Зеленский, в свою очередь, подчеркивал, что будет считать успехом возвращение под контроль Киева любой украинской территории.

Ранее в утекших в Сеть документах Пентагона говорилось, что наступление Украины может начаться в мае. Для атаки ВСУ подготовили 12 боевых бригад численностью около четырех тысяч бойцов в каждой.

По результатам украинского наступления Запад готовится начать мирные переговоры между Киевом и Москвой. США будут считать успехом деоккупацию некоторых районов, даже если часть украинских земель останется под контролем России, писала Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников. (moscowtimes.ru)