Последние действия РФ Украина квалифицирует как нарушение суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время срочного видеообращения к украинцам, опубликованного в ночь на 22 февраля на его странице в Facebook.

«У нас и нашего государства нет времени на длинные лекции по истории, поэтому не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина (президент записывал обращение на фоне карты Украины) в ее международно признанных границах. И они такими и останутся, несмотря на любые заявления и действия РФ. Также, как и мы остаемся спокойными и уверенными в себе», – сказал президент. (gordonua.com)