«В данный момент самый большой вызов для Украины, и вы все знаете об этом, в этой сфере (энергетической – ред.) – достройка и запуск газопровода «Северный поток 2″. Введение его в эксплуатацию – это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем», — сказал Зеленский, выступая в понедельник на форуме «Украина 30. Международная политика».

Он призвал международных партнеров Украины в дальнейшем противодействовать запуску российского газопровода, а также использовать для этого механизмы международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и других.(РИА Новости)