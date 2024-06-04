Подписание прошлом году в Нахчыване с участием президентов Азербайджана и Турции Меморандума о взаимопонимании в сфере передачи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии в Азербайджане и Турции, и закладка фундамент газопровода Игдыр-Нахчыван имеют важное значение.

Как сообщает #, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым.