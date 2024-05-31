Мирное соглашение с Россией станет «ловушкой» для Украины, поскольку президент РФ Владимир Путин в любом случае нарушит его, заявил в интервью The Guardian украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Россия использует возможную паузу в военных действиях, чтобы «укрепить мускулы на поле боя» и нанести новый удар. В связи с этим Зеленский назвал переговоры с Россией «нереалистичными». При этом он отметил, что военным действиям пока не видно конца.

Между тем в Швейцарии 15–16 июня пройдет конференция по мирному урегулированию военного конфликта в Украине, на которую приглашены лидеры 160 стран. Киев собирается представить на мероприятии три пункта украинской «формулы мира»: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Зеленский обещал, что наработки по итогам конференции будут переданы Москве, которую на мероприятие не позвали. Отказ от приглашения представителей России украинский президент объяснял опасениями, что они сорвут мероприятие.

Российские власти считают мирную формулу Киева неприемлемой, а конференцию в Швейцарии — бессмысленной. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова вернуться к диалогу с Украиной «исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле». Фактически это означает признание Киевом потери суверенитета над Крымом, Донбассом и частями Херсонской и Запорожской областей, которые оккупировала российская армия. Основой для переговоров Путин назвал договоренности, которых стороны достигли весной 2022 года в Стамбуле.

Несмотря на широкую поддержку союзников, Зеленский беспокоится, что США хотят уладить конфликт до ноябрьских выборов президента и начнут подталкивать его к мирным переговорам с Путиным, рассказали Financial Times близкие к офису украинского президента источники. Они также отметили, что на данный момент отношения Вашингтона и Киева находятся в самой низкой точке с начала войны в Украине, а методы общения Зеленского с американской администрацией начинают беспокоить его окружение. (moscowtimes.ru)