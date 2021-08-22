Президент Украины Владимир Зеленский вручил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель государственную награду — орден Свободы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Награду присуждают за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, развитии демократии, а также в отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

«В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо», — отметил украинский лидер.