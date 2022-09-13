Президент Украины Владимир Зеленский может выступить на Генассамблее ООН, передает ТАСС со ссылкой на источник. По информации агентства, украинскому лидеру могут дать разрешение, присоединиться к сессии на неделе высокого уровня по видеосвязи.

«До конца недели 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит вопрос о полномочиях делегаций, вопрос о выступлении Зеленского может быть поднят там», — говорится в сообщении.

Как отмечается, выступление Зеленского уже заявлено на сессии ГА ООН, которая стартует в Нью-Йорке с 20 сентября. Однако, по данным ТАСС, формат мероприятия предполагает очное присутствие. При этом в Киеве пока официально не сообщали, поедет ли Зеленский в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее ООН, или решит присоединиться к саммиту дистанционно — как ожидается, президент Украины должен выступить на мероприятии 21 сентября.