Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20, который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали. Об этом изданию The National News рассказал посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, назвав ситуацию непростой: это может быть первый международный форум, где российский и украинский президенты встретятся с начала войны.

«Мы решаем, в каких отелях их разместить: в одном — Путина, в другом — Зеленского», — рассказал Багис, говоря о желании избежать напряженности, размещая делегации слишком близко друг к другу.