Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20, который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали. Об этом изданию The National News рассказал посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, назвав ситуацию непростой: это может быть первый международный форум, где российский и украинский президенты встретятся с начала войны.
«Мы решаем, в каких отелях их разместить: в одном — Путина, в другом — Зеленского», — рассказал Багис, говоря о желании избежать напряженности, размещая делегации слишком близко друг к другу.
«Мы хотим сделать G20 платформой для мира, а не конфликта», — сказал Багис.
В начале сентября посол Индонезии в России Хосе Таварес утверждал, что Джакарта готова организовать встречу Путина с Зеленским на полях саммита G20 в ноябре. «Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе», — сказал посол.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет. Сейчас он подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите G20, но формат участия по-прежнему не определен. (moscowtimes.ru)