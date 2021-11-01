Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил в ходе встречи с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетический кризис в Европе и пути его преодоления.
Зеленский находится с визитом в Глазго, где примет участие в конференции ООН по изменению климата COP26.
«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — написал Зеленский в Twitter.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.(РИА Новости)