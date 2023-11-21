Системы IRIS-T будут изготовлены Германией для Украины, а не переданы сразу для использования.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

Как рассказал Зеленский, он встречался с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Они обсудили новый пакет военной помощи, который получит Украина, в который войдут новые системы IRIS-T.

«У нас новый мощный пакет поддержки от Германии – это оборонная поддержка, миллиард триста миллионов евро, и, среди прочего, в этом пакете – усиление нашей ПВО, а именно – производство новых систем IRIS-T и ракеты для ПВО. Благодаря этому наши города , тысячи жизней наших людей будут спасены от российского террора. Очень важно, что в этом пакете также и нужна нам артиллерия – действительно очень серьезный пакет. сказал Зеленский.

Следует заметить, что в Украине уже развернуты три установки IRIS-T, и ранее сообщалось, что до конца года Германия передаст еще две установки. Из этого следует, что заявленные в пакете помощи 4 системы IRIS-T еще будут изготовлены и только впоследствии переданы в Украину. (УНИАН)