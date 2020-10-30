Здравоохранение ЕС перегружено второй волной COVID-19

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что больницы и все здравоохранение ЕС перегружены второй волной пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Вторая волна пандемии подвергла серьезным испытаниям всю Европу, наши больницы и весь сектор здравоохранения вновь подвергается перегрузке», — заявил Мишель.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь добавила, что Еврокомиссия ранее выделила €220 млн для безопасной трансграничной перевозки пациентов между разными государствами ЕС.

«Но чтобы эта работа была эффективной, нам необходимо улучшение обмена информацией», — сказала она.

| 2020-10-30T02:33:15+04:00 30 октября 2020, 04:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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