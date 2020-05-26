Заявления Гиркина могут приобщить к делу MH17

Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу о катастрофе Boeing в Донбассе сделанные в СМИ заявления одного из обвиняемых, бывшего лидера ополчения в Донецкой народной республике Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом в понедельник сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Брехтье ван де Мосдейк.

«Интервью могут быть добавлены в дело, которое очень большое и содержит самые разнообразные документы», — отметил она. «Однако пока не ясно, будут ли определенные интервью Гиркина использованы в качестве [подтверждающих] доказательств, — подчеркнула ван де Мосдейк. — Я не могу сказать это сейчас».

Ранее Гиркин заявил британской газете The Times, что ощущает «моральную ответственность» за гибель пассажиров рейса МН17, потерпевшего крушение на востоке Украины в 2014 году.