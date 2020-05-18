Заявление Лаврова создало большие проблемы в команде Пашиняна — эксперт

В эти дни президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Республики. В поздравлении говорится, что Соединенные Штаты и Азербайджан около 30 лет сотрудничали во имя укрепления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух великих народов.

«Мы ценим существенный вклад Азербайджана в эти сферы, поощряем все шаги, направленные на стимулирование демократического управления, которое мы обещали поддерживать, а также на защиту прав и свобод. В период, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса, Соединенные Штаты находятся рядом с азербайджанским народом. Как один из сопредседателей Минской группы мы продолжим наше участие в поддержке переговоров по устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Прошу принять мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю 28 Мая — Дня Республики», — говорится в письме.

Говоря о подходе Запада к урегулированию карабахского конфликта, а также и в целом интереса к этому вопросу, политолог Ахмед Алили в беседе с # сказал, что предыдущие поздравления президента Трампа были несколько иными. «Азербайджанской стороне по понятной причине всегда хотелось бы, чтобы были месседжи поддержки территориальной целостности. В предыдущем заявлении были решительные месседжи от американского лидера в направлении урегулирования карабахского конфликта.

«В последующие месяцы мы будем изыскивать возможности для урегулирования конфликта, это позволит еще больше улучшить американо-азербайджанские отношения», — говорилось в предыдущем поздравлении», — отметил эксперт. По его словам, последние заявления главы МИД России Сергея Лаврова негативно повлияли на переговорный процесс в целом, и внесли некоторые коррективы.

«По сути, благодаря Лаврову, всем стало понятно, что тот план, который находится на столе переговоров, полностью отражает интересы Азербайджана», — отметил аналитик. По словам политолога, данное заявление главы МИД России создало большие проблемы в команде Пашиняна, более того, тем самым Лавров усложнил и сам переговорный процесс. «На данный момент команда Пашиняна находится не в том положении, чтобы влиять на переговорный процесс. Поэтому можно считать, что заявления Лаврова поставили руководство Армении в неловкое положение и вызвали критику со стороны общества, оппозиции и, даже, внесли раскол внутри пашиняновской элиты. В таких условиях переговорный процесс может затянуться, так как армянское руководство в таких условиях не будет готово к переговорам», — сказал он.

Именно с учетом всех этих обстоятельств, по словам аналитика, Госдепартамент США на этот раз, в отличие от предыдущих лет, использовал простые дежурные слова. «Для того, чтобы не обострять ситуацию и не усиливать давление на команду Пашиняна и дать шанс процессам, которые идут за столом переговоров, данное поздравление и отличалось от прошлогоднего поздравления», — полагает аналитик. Алили также добавил, что тот факт, что письмо отправлено за 2 недели до Дня Республики, является показателем позитивного отношения к Азербайджану.

«Со своей стороны Королева Британии тоже поздравила президента Азербайджана и народ Азербайджана с Днем независимости. Западные страны дают очень высокую оценку Азербайджану, что является важным показателем. Напротив, выход в свет документов, подтверждающих сотрудничество и идеологическое сходство фашистов с дашнаками, сильно портит облик Армении в западном информационном поле», — резюмировал он.