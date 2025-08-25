Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 августа.

Как сообщает пресс-служба Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-25, днем – 29-34 градуса тепла. Атмосферное давление снизится с 759 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 70-80% ночью и 45-55% днем.

В районах Азербайджана осадки в основном не прогнозируются. Однако днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет наблюдаться туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем – 33-38, в горах: ночью – 15-20, днем – 25-30 градусов тепла.