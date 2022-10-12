Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, к вечеру местами дожди, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, сообщает Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем — 20-23 градуса тепла, в Баку ночью 16-18, днем — 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, временами интенсивные, туман, ветер умеренный восточный.