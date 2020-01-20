Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, морось. Ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 0-3, днем — 7-9, в Баку ночью — 1-3, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 763 до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах страны преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный.

Ночью — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 7-10 градусов тепла, в горах ночью — 5-10, на высокогорных территориях — 12-17 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла