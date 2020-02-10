Завтра в Баку будет до 4 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, местами ожидается снег, днем преимущественно без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-4 градуса мороза, днем — 2-5 градусов тепла, в Баку ночью — 1-3 градуса мороза, днем — 2-4 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75, днем — 50-60 процентов.

Ночью и утром в отдельных южных районах Азербайджана ожидается снег. Умеренный западный ветер.

Ночью — 5-10 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла, в горах ночью — 13-18 градусов мороза, днем — 1-6 градусов мороза.

На дорогах возможен гололед.