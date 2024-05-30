Обнародован прогноз погоды на 31 мая.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 45-55 %, днем 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается, но днем в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°тепла, днем 29-34° тепла, местами до 36° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 21-26° тепла.