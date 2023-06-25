Обнародован прогноз погоды на 26 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 27-32° тепла. Атмосферное давление опустится с 758 мм рт. ст. до 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможен кратковременный дождь, грозы, восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.