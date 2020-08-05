Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове шестого августа ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем местами пройдут дожди, грозы. Ветер умеренный северо-западный, передает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью — 20-24, днем — 27-31, в Баку ночью — 22-24, днем — 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах возможны грозовые дожди, местами интенсивного характера, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Максимальная температура воздуха ночью — 19-24, днем — 30-35, в горах ночью — 11-16, днем — 19-24 градуса тепла.